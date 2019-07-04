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Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Kazakistan dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme hedefine doğru devamlı olarak ilerliyor"

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:07
Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.

Tokayev, Yabancı Yatırımcılar Konseyi 32. toplantısında yaptığı konuşmada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün yaşam kalitesi standartlarını uygulamaya yönelik çalıştıklarını belirterek, vergi, girişimcilik, entelektüel mülkiyet ve finansal yasaları aşamalı bir şekilde iyileştirdiklerini kaydetti.

Sovyetler Birliği sonrası ülkeler için eşi görülmemiş bir enstitü olan "Astana Uluslararası Finans Merkezi"ni oluşturduklarına dikkati çeken Tokayev, "Böylece Kazakistan dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme hedefine devamlı olarak ilerliyor." dedi.

Tokayev, dünyada yaşanan süreçlerin ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini söyleyerek, küresel ekonomik kalkınmayı etkileyen kilit faktörlere işaret etti.

İnsani sermaye ve eğitimin öneminin arttığını vurgulayan Tokayev, bu nedenle insani sermayeye yatırımın ülkenin gelişmesini ve halkın refahının artmasını sağlayacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:07
  1. gelişmiş ülke
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