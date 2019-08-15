Tokat'taki tarla yangını söndürüldü

TOKAT (AA) - Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. 2 arazöz ve 30 kişilik ekibin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

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