Tokat'taki tarla yangını söndürüldü

Tokat'taki tarla yangını söndürüldü15 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
TOKAT (AA) - Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
2 arazöz ve 30 kişilik ekibin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.
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