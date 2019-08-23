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Tokat'taki sağanak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu:- "Son 50 yılın ortalamaları baz alındığında günlük metrekareye 1,2 kilogram yağmur yağarken çarşamba günü bir ayda yağacak yağmur kadar yağış olmuş, metrekareye 34,2 kilogram yağış düşmüştür"

23 Ağustos 2019 Cuma 10:45
Tokat'taki sağanak

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Son 50 yılın ortalamaları baz alındığında günlük metrekareye 1,2 kilogram yağmur yağarken çarşamba günü bir ayda yağacak yağmur kadar yağış olmuş, metrekareye 34,2 kilogram yağış düşmüştür." dedi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 21 Ağustos Çarşamba akşamı sağanağın etkili olduğunu hatırlattı.

Sağanağın ardından bazı olumsuzluklar yaşandığını belirten Eroğlu, "Yoğun sağanağın meydana getirdiği olumsuzluklar nedeniyle hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son yılların en olumsuz hava şartlarının yaşandığı ve tahminlerin çok üzerinde yağışın düştüğü ilimizde Allah'a çok şükür, telafi edilemeyecek bir sıkıntı ve can kaybı yaşamadık. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, son 50 yılın ortalamaları baz alındığında günlük metrekareye 1,2 kilogram yağmur yağarken çarşamba günü bir ayda yağacak yağmur kadar yağış olmuş, metrekareye 34,2 kilogram yağış düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Sağanağın ardından ekiplerin müdahalelerde bulunduğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmalarını saat 01.00 itibarıyla neticelendirerek şehirde hayatı normale döndürdük. Meteorolojiden yağışla ilgili bilgileri önceden alan ekiplerimiz ivedilikle Yeşilırmak üzerinde bulunan Kanal Tokat'taki seti indirerek burada meydana gelebilecek olası taşkının önüne geçmiştir. Yine bir gün öncesinden Behzat Deresi'nde biriken atık ve çöplerin temizliği yapılarak mazgalların açık olması sağlanmış, yağmur öncesi tedbir alınmıştır. Bir aylık ortalama yağmurun bir günde şehrimize yağması, birkısım yerlerde olumsuzluklar yaşamamıza sebep olmuştur."


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:45
  1. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
  2. sağnak
  3. Tokat

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