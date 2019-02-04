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Tokat'taki karbonmonoksit zehirlenmesi

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın, Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan babası Ömer Çakmak'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
Tokat'taki karbonmonoksit zehirlenmesi

TOKAT (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın, Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen babası Ömer Çakmak'ın tedavisi sürüyor.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 80 yaşındaki Ömer Çakmak'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'ın cumartesi günü 21.00-22.00 sıralarında hastanelerine bilinci kapalı halde getirildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sobadan sızan gazdan zehirlenen hastamızın yoğun bakıma yatışı yapıldı. Elimizdeki tüm imkanlarla tedavisine başladık. Şu anda genel durumu gayet iyi. Önce solunum cihazındaydı, solumun cihazından ayırdık, bilinci açıldı. Kendi yemeğini kendisi yiyor. Bizlerle konuşuyor. Ancak beynin oksijensiz kalmasının neden olduğu etki açısından nöroloji ve psikiyatri bölümü de değerlendirecek."

Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan haber alamayan yakınları, Narlıkışla köyündeki eve gitmişti. Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
  1. Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak
  2. Karbonmonoksit Zehirlenmesi
  3. Ömer Çakmak
  4. Tokat

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