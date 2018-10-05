Tokat'taki FETÖ'nün il yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün 'il yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'i tutuklandı.05 Ekim 2018 Cuma 09:45
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Tokat'ta 1 Ekim'de örgütün "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, aralarında esnafın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.
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