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Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı, sis etkili oldu

Tokat’ta yüksek kesimlerde kar yağışının ardından sis etkili oldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:58
Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı, sis etkili oldu

Tokat’ta yüksek kesimlerde kar yağışının ardından sis etkili oldu.


Tokat-Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda sürücülere zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alanlarda doğa harikası manzaralar oluşturdu. Kamyon sürücüsü Levent Arslan, yoğun sisin etkili olduğunu kaydetti. Kar yağışının ardından karayolları ekiplerinin çalışma yapmış olduğunu ifade eden Arslan, sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:58
  1. doğa

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