Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Tokat 10 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Tokat da var. Tokat'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Tokat'ta okullar yarın da tatil mi? Tokat'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Tokat'ta 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Tokatta yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Tokat Valiliği, il genelinde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kar yağışının bugün de gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki Tokat'ta yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı?

Tokat 9 Ocak Çarşamba okullar tatil edilmişti

Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Tokat'ta yarın (10 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

Tokat, bugün de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Tokat Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tokat Valiliği bugün (9 Ocak çarşamba günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Tokat'ta yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Tokat Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.