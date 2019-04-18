Tokat'ta uzun namlulu silah ele geçirildi Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen operasyonda iki uzun namlulu silah ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Geyraz uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, iki uzun namlulu otomatik silah ile bunlara ait iki şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G. ve D.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.