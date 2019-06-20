0553 313 94 23

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

20 Haziran 2019 Perşembe 11:29
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:29
  1. gözaltı
  2. Tokat
  3. tutuklama
  4. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi
    1. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    2. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    3. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    4. Temsilciler Meclisinden ABD..
    5. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    6. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    7. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    8. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    9. Sel sonrası tarım arazilerinde hasar..
    10. Konya’da selde 97 koyun telef oldu,..
    11. ABD - Çin savaşı onlara yaradı
    12. Şehit ailesinden Başkan Bozkurt’a..
    13. Mısır'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!
    14. Beykoz’da bir vatandaş su..
    15. Kütahya Belediyesi’nden sokak..
    16. Turuncu bayraklar törenle sahiplerine..
    17. Bilecik’te “Camiler çocuk dolsun,..
    18. Cani koca eşini öldürmeden önce..
    19. Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
    20. Otizmli çocuklar sporla hayata..
    21. Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor..
    22. Şuhut Belediye Hisarspor’un minik..
    23. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor..
    24. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    25. Genelkurmay "çatı" davasında karar (2)
    26. İzmir-Avrupa iş birliği için dev..
    27. Bozüyük’ten Bülent Eczacıbaşı’na..
    28. "O otelin yöneticilerinin derhal..
    29. Oltalama dolandırıcılığından nasıl..
    30. Yılan yerine ayağına sıktı
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!