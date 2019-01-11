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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

11 Ocak 2019 Cuma 17:18
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

TOKAT (AA) - Tokat'ta, durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinden 94 sentetik uyuşturucu hap çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünü Turhal ilçesi uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan aramada, yolculardan G.D'nin üzerinde 94 sentetik uyuşturucu hap ve 9 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:18
  1. polis
  2. Tokat
  3. uyuşturucu operasyonu

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