Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı11 Ocak 2019 Cuma 17:18
TOKAT (AA) - Tokat'ta, durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinden 94 sentetik uyuşturucu hap çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünü Turhal ilçesi uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan aramada, yolculardan G.D'nin üzerinde 94 sentetik uyuşturucu hap ve 9 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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