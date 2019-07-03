0553 313 94 23

Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.


Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Reşadiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 203 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza, 5 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsa TCK-191 ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca ‘TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret
    1. Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret
    2. 'Lider:Devlet Bahçeli' yayınlandı!
    3. Radamel Falcao kimdir nereli ve kaç..
    4. Bafralılar Eczacılık Fakültesi için..
    5. Genç milli boksörlerin Kastamonu'daki..
    6. Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle..
    7. AB'den "Etkinİz" Programı
    8. Tokat’ta mısır tarlasında kenevir..
    9. Giresun’da 5 gün önce serinlemek için..
    10. Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
    11. Ayak parmak eğriliği nasıl düzeltilir?..
    12. İş adamı Uçak’ın mutlu günü
    13. Balayı çiftinin otomobili uçuruma..
    14. Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu
    16. Singapur Büyükelçisi Han: “Mersin’i..
    17. Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor
    18. Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş..
    19. Oto ve market hırsızı polisten kaçamadı
    20. Başkan Kuş esnafın sorun ve..
    21. Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!..
    22. HDP Ankara Milletvekili Filiz..
    23. Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı
    24. Yeni Malatyaspor’un yeni golcüsü..
    25. Başkan Ercan muhtarlarla bir araya..
    26. Antalya Valisi Karaloğlu: "Kaleiçi’yle..
    27. Bilecik’te eğitim şahlanacak
    28. Turkcell'den Gaziantep'e özel uçtan..
    29. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    30. Danıştay saldırısının faili Alpaslan..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz