Tokat'ta traktör devrildi: 4 ölü, 22 yaralı
Tokat'ın Pazar ilçesinde römorklu traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.17 Temmuz 2018 Salı 23:48
Kemal Gezer idaresindeki römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Gezer, Hanife Özbektaş, Semire Gezer ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk öldü.
Yaralanan 22 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
AA
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