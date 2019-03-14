Tokat’ta “torbacı” operasyonu: 5 tutuklama Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçu kapsamında operasyon düzenledi. Niksar ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Niksar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyonda birçok adrese baskın yapıldı. Operasyonda 251 adet ecstasy hap, 91,21 gram kubar esrar, 45,46 gram skunk maddesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında geçmiş tarihte yakalanan 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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