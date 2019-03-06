Tokat'ta terör örgütü FETÖ operasyonu Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin "üniversite ve mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin "üniversite ve mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonda şüpheliler yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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