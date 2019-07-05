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Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tokat’ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:17
Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tokat’ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkinden şehir merkezine seyir halinde olan Zehra O. idaresindeki 60 TL 549 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı şahıs ambulansla Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza mahallinde bölge trafik ekipleri çalışma yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:17
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