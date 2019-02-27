Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi

Tokat’ta şehit yakınları, gaziler ve çocukları ile ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplar başta olmak üzere vatandaşların sorunlarının giderilmesine yönelik olarak “Sosyal Destek Hızır Tokat" projesi hayata geçirildi.

Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Salonu’nda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir’in sunumunun ardından Valilik Bilgi İşlem Müdürlüğü Mühendisi Şahabettin Akça, Sosyal Destek Hızır Tokat bilgisayar yazılımı teknik sistemi hakkında bilgi verdi. Vali Balcı, projenin amacının dezavantajlı grupların yüreğine dokunmak olduğunu ifade ederek, “Memleketleri memleket, medeniyetleri medeniyet yapan en önemli unsurun insan. İnsanı yaşat ki yaşayasın.Devletimizin gerçek sahipleri millet olduğu için fertlerin ayakta tutulması lazım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim devlet geleneğimizde bu. Bizim temel felsefemiz nasıl yaşadığın değil nasıl yaşattığımızdır. Bizim görevimiz bu zaten. Dolayısıyla kimsesizi, yaşlısı, fukarası, garibanı özel ilgi alanımız. Esasında bütün insanlar çok önemli ama bugün ki toplantının amacı dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz gruplarımızdır. Yetimler, öksüzler, kimsesiz yaşlılar, kimsesiz dul kadınlar, fakirler, fukaralar, garibanlar kısacası Allah’tan gayrı kimsesi olmayan, devletin bakmak zorunda olduğu kişilerdir” dedi.

Sosyal Destek Hızır projesinin amacının aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak olduğunu belirten Vali Balcı, “104 tane çok kıymetli şefkat elçisi sahada arkadaşlarımız var. Bunlar ev ev gezerek devlet büyüklerimizin selamını götürüyorlar. Onların yüreklerine dokunuyorlar. En sonunda da bütün kamu kurumlarına ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Bundan sonra sosyal destek de hazırız. Ayrıca bütün Tokat merkez ve ilçelerimizde Whatsapp destek hattı var.” diye konuştu.

Sosyal Destek Hızır kapsamında 104 kişi 52 ekip ile şuana kadar 23 bin kişiye ulaşıldığını belirten Vali Balcı,çalışmanın insanların hayatını kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.