Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu Tokat’ta silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tokat’ta silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde koordineli olarak çalışma yaptı. H.N. isimli şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. 6136 SKM suçundan gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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