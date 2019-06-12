Tokat’ta otomobiller çarpıştı: 10 yaralı Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Niksar-Akkuş çevre yolu Cezaevi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Ş.Ç. (63) idaresindeki 34 RS 2442 plakalı hafif ticari araç ile A.T. (62) idaresindeki 60 DN 418 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Ö.A. (69), G.A. (64), A.K. (53), A.K. (11), Z.K. (9), E.S.K. (8), H.K. (68), G.H. (63) toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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