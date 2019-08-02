Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Ertuğrul Sevinç (39) yönetimindeki 25 EJ 119 plakalı otomobil D-100 kara yolu Hacıpazarı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik çukura çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Arzu Yavuz Sevinç ( 37), çocukları Bülent Emin Sevinç (6) ve Halime Ece Sevinç ( 2) yaralandı. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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