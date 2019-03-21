0553 313 94 23

Tokat’ta Nevruz coşkusu

Tokat’ta üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılan Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:25
Tokat’ta Nevruz coşkusu

Tokat’ta üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılan Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (GOÜ) Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda düzenlenen Nevruz programı “Türk Kültüründe Nevruz” konferansı ile başladı. Konferansın ardından salon dışında devam eden programda Tokat protokolün Nevruz ateşini birlikte yaktı.Nevruz ateşinden ilk olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin atlarken, akademisyenler ile öğrenciler de Nevruz ateşinden atlayarak farklı bir heyecan yaşadı. Protokol üyeleri birbirleriyle ve öğrencilerle yumurta tokuşturduğu etkinlikte folklor ile mehteran ekibi gösteri yaptı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Nevruz’un bir anlamda baharın gelişi, baharın müjdeleyicisi olduğunu ifade ederek, "Nevruz demek, canlılık demek, yaşam demek, enerji demek. Bu Türk Dünyasında çok eskilerden beri kutlanan bizim kültürümüzün, geleneğimizin ayrılmaz bir parçası. Bütün Türk Dünyasının, Türkiye’mizin, Türk Milletinin Nevruzunu kutluyorum. Türk Milletine sağlık afiyet, mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Türk Dünyası’nın Nevruz’unu kutlayarak, "Nice nice Nevruzlara Allah hepimizi kavuştursun. Birliğimizle beraberliğimizle bizi kavuştursun, mutluluğumuzla bizi kavuştursun. Allah bu ülkeye, bu millete zeval vermesin. Herkese hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.


Nevruz programına katılanlara yemek ikramı yapılırken, öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:25
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den destek istedi
    1. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    3. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    4. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    5. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    6. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    7. Hükümlüler fidanları toprakla..
    8. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    9. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    10. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    11. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    12. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    13. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    14. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    15. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    16. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    17. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    18. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    19. Depremzedeye kira yardımı müjdesi
    20. İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı
    21. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    22. Malatya’da Türk Dış Politikası..
    23. Manisa BBSK’da keyifler yerinde
    24. Togar: “Biz çözümün parçalarıyız”
    25. Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet..
    26. Alinur Aktaş’tan Mustafa Bozbey’e..
    27. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni..
    28. CHP'den "Orman Bakanlığı kurulsun"..
    29. Denizli korkutuyor! 483 sarsıntı..
    30. Başkan Çelik Karaoğlanlı ve Yeni..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!