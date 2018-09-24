0553 313 94 23

Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma' soruşturması! 15 zanlı gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında daha önceden gözaltı kararı çıkartılan 15 zanlı gözaltına alındı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:23
Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma' soruşturması! 15 zanlı gözaltına alındı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 15 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında halen görevine devam eden bir binbaşının da bulunduğu 15 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK GÖZALTI KARARI ÇIKARMIŞTI

Bulundukları illerde gözaltına alınan zanlılar, Tokat'a getirildi.

Şüphelilerden 6'sı sorgulanmak üzere emniyete, 9'u jandarmaya götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:23
  1. Tekirdağ
  2. Samsun
  3. Mardin
  4. Manisa
  5. Kastamonu
  6. İzmir
  7. Isparta
  8. Hatay
  9. Diyarbakır
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  13. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
  14. mahrem askeri yapılanması
  15. Kara Harp Okulu
  16. Astsubay Meslek Yüksekokulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da salgın hastalık paniği! 300 tanesi telef oldu
    1. Van'da salgın hastalık paniği! 300..
    2. FETÖ'cü eski İstihbarat Şube Müdürü..
    3. Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler..
    4. Yıllık izin şartları! Bir yıl dolmadan..
    5. Gerçek yaşını duyan inanamıyor!
    6. Türkiye bizi zalimlerden kurtardı
    7. Polisi karşısında gören dolandırıcı..
    8. Hatay'daki korkunç görüntünün nedeni..
    9. Boş senede imza attı, hayatı karardı!
    10. MHP’nin af teklifi hangi tarihleri..
    11. Mobil Park Polisi ekipleri iki şahsın..
    12. Ankara misyoner kıskacında
    13. Derede bebek cesedi bulundu! Van'da..
    14. İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlere 2.9..
    15. Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in küfre..
    16. İnternetten tanışıp evine gitti,..
    17. Eroin sevkiyatı yapan aile, adliyeye 2..
    18. Kendi isteğiyle işten ayrılan hangi..
    19. Yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı!..
    20. Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma'..
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme