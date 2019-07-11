Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda bazı ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu11 Temmuz 2019 Perşembe 20:45
TOKAT (AA) - Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Akşam meydana gelen kuvvetli rüzgar, Tokat merkez ile Niksar ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda bazı ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu, uçan parçaların çarpması sonucu bazı iş yerleri hasar gördü.
Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.
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