Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda bazı ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu

TOKAT (AA) - Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Akşam meydana gelen kuvvetli rüzgar, Tokat merkez ile Niksar ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda bazı ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu, uçan parçaların çarpması sonucu bazı iş yerleri hasar gördü. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

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