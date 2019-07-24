0553 313 94 23

Tokat’ta keneye karşı beç tavuğu dağıtıldı

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele kapsamında 7 yılda 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
Tokat’ta keneye karşı beç tavuğu dağıtıldı

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele kapsamında 7 yılda 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının yoğun olarak görüldüğü yerleşim alanlarındaki vatandaşlara birer çift olmak üzere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata salmamaları koşulu ile ücretsiz olarak Beç tavuğu dağıtımı yapıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele kapsamında 2012 yılından itibaren Tokat merkez ve köylerine toplam 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda merkeze bağlı Karakaya köyü ile Almus ilçesine bağlı Çiftlik köyüne beç tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.


DKMP Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “Beç tavukları, keneleri yemek suretiyle hastalıkla mücadelede katkı sağlamakta ve hastalığın yayılmasının önüne geçmektedir. Öyle ki son zamanlarda ilimizde hastalıkla ilgili gözle görülür bir azalma söz konusudur. Bakanlığımızın tahsisleri doğrultusunda, beç tavuğu dağıtımı çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi planlanmaktadır” şeklindeki bilgilere yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene’de kilit parke taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor
    1. Ergene’de kilit parke taş ve kaldırım..
    2. TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
    3. “Dönüşüme ayak uyduramayan ticari..
    4. Anne Bulat’a son görev
    5. Karacabey boğazında hortum paniği
    6. PKK'nın Kandil'deki barınak ve..
    7. Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi..
    8. Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına..
    9. Çayırova’da çevre düzenleme..
    10. Başkan Söğüt, “Yol haritamızı birlikte..
    11. Milletvekili Tutdere’den Basın Bayramı..
    12. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    13. İranlı Sünni alimden Tahran..
    14. Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne..
    15. Başarılı gençlere Büyükşehir’den tatil..
    16. "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    17. Ata Demirer’in çiftlik sefası
    18. "Tur atlamak istiyoruz"
    19. Borsa, 103.500 puan sınırını test etti
    20. Hamilelerin kesinlikle yememesi..
    21. HÜDA PAR’da bayrak değişimi
    22. İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste"..
    23. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    24. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    25. Çevreyi korudular hediyeleri kazandılar
    26. Başkan Yüksel: "24 Temmuz Gazeteciler..
    27. "Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir..
    28. Kütahya Belediyesi, gönüllü..
    29. Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale..
    30. Gebze’de Halk Günleri sürüyor
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti