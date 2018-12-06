Tokat'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, kendisinden 7 gündür haber alınamayan İsmail Akgül'ü arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Çayır köyünde bir çocuk babası kaportacı İsmail Akgül'e (34) ulaşamayan yakınlarının bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda jandarma, arama köpekleriyle araziyi tarıyor.

Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Tokat'ta geçen hafta köy yakınlarına otomobilini bıraktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Akgül'ün bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.