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Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

TOKAT (AA) - Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı. Tırlar kent girişindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

Tokat-Niksar kara yolunun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve otomobiller karda mahsur kaldı.

Zile-Yozgat kara yolu Kararyün mevkisinde de zaman zaman yol trafiğe kapatılıyor ve Karayolları ekipleri çalışmalar yapıyor. Yolda çok sayıda tır bekletiliyor.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
  1. kar
  2. Tokat
  3. ulaşım
  4. yol

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