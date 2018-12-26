Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

TOKAT (AA) - Kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bazı araçlar mahsur kaldı. Tokat'tan Sivas yönüne gidecek araçlar, yaklaşık bir saat bekletildi.

Karayolları ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlar yollarına devam etti.

Ekipler, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat genelinde kar yağışı etkili oluyor.