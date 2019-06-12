Tokat'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adem İşleme (40) yönetimindeki 52 HM 241 plakalı kamyonet ile Cemil Değirmen'in (67) kullandığı 60 RD 664 plakalı hafif ticari araç, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücü Değirmen ile araçta bulunan Elmas Değirmen (68), Ömer Gül (63), İsmail Görgeç (33) ve Ali Görgeç (61) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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