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Tokat'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:03
Tokat'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutalp köyü Deliktaş mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:03
  1. jandarma
  2. Kaçak Kazı
  3. Tokat
  4. Zile

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