Tokat'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

Tokat'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü26 Aralık 2018 Çarşamba 21:03
TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutalp köyü Deliktaş mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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