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Tokat'ta jandarmadan terör örgütü PKK'ya operasyon

Reşadiye ilçesinde terör örgütü üyelerince kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler imha edildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:57
Tokat'ta jandarmadan terör örgütü PKK'ya operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla Reşadiye ilçesi Karaağaç köyü Tosunlu Mahallesi bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti yapıldı.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/189 Operasyonu' kapsamında, Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç köyü Tosunlu Mahallesi bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının kullanabileceği sığınak, barınak, depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme, arama- tarama operasyonu düzenledi. Bölgede PKK'lı teröristlere ait bir şeye rastlanılmazken, arazi tarama faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:57
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