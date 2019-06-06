Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı TOKAT (İHA) – Tokat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3‘ü çocuk 7 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) – Tokat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3‘ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Parekende Mahallesi Behzat Deresi üzerindeki köprüden karşı yöne geçmek isteyen A.T. idaresindeki 55 AD 897 plakalı otomobil ile diğer yönden gelen A.E. idaresindeki 60 VB 373 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine sevk edildi. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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