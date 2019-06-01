Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Emrah Çağlar idaresindeki 60 TL 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selçuk Paray'ın (34) kullandığı 60 AAK 856 plakalı otomobille Turhal Tokat kara yolu Çaylı köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan Serap Paray (32), Buse Paray (12) ve Murat Şen (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.