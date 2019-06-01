Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı01 Haziran 2019 Cumartesi 22:26
TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Emrah Çağlar idaresindeki 60 TL 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selçuk Paray'ın (34) kullandığı 60 AAK 856 plakalı otomobille Turhal Tokat kara yolu Çaylı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan Serap Paray (32), Buse Paray (12) ve Murat Şen (40) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ