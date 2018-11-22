0553 313 94 23

Tokat'ta iki kişi evlerinde ölü bulundu

22 Kasım 2018 Perşembe 16:55
Tokat'ta iki kişi evlerinde ölü bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde iki kişi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyhali Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüyük (66) ile Hatice Korkmaz'dan (72) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren polis ekipleri, Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Hüyük'ün cenazesi Zile ilçesinde toprağa verildi. Korkmaz'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

İlk belirlemelere göre Hüyük ve Korkmaz'ın boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:55
  1. evde ölü bulundu
  2. iki kişi
  3. Tokat
  4. Zile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK'den Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti
    1. PFDK'den Mustafa Cengiz'e 45 gün hak..
    2. Endonezya'da Komodo ejderi görmenin..
    3. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    4. Mantara karşı elma sirkesi
    5. Marulun faydaları saymakla bitmiyor
    6. "Koca Piri Reis" araştırma gemisinin..
    7. İngiltere ile AB arasında Brexit..
    8. Ayak bakımı için yapmanız gerekenler
    9. Özlem acısı meğer yaşama direncimizi..
    10. AK Parti Tekirdağ belediye başkan..
    11. Yardım etmek istedi, falçatalı..
    12. Döviz kurları
    13. Vietnam'da yakıt kamyonunda yangın: 6..
    14. Çikolata kistinin teşhisi 6 -10 yıl..
    15. Otomobilde silahlı saldırı anı kamerada
    16. Şanlıurfa'da su samuru bulundu
    17. Sabununuzu kendiniz yapın! Ballı sabun..
    18. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    19. ÖSO'dan çete operasyonu! 40 kişi..
    20. Eski milletvekili Çakıroğlu vefat etti
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"