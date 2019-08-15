Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eyüp E. idaresindeki (22) 60 AAV 038 plakalı kamyonet, ilçe girişinde İbrahim Tırıs (38) yönetimindeki 28 NK 473 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Tırıs ile Adem Ergin (16) ve Mertcan Özçelik (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Eyüp E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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