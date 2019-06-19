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Tokat’ta haşhaş operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tahtoba köyünde izinsiz haşhaş ekimi yapılan araziye operasyon düzenlendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:36
Tokat’ta haşhaş operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tahtoba köyünde izinsiz haşhaş ekimi yapılan araziye operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan bir istihbaratı değerlendirerek merkeze bağlı Tahtoba Köyünde izinsiz haşhaş ekimi yapılan bölgeyi takibe aldı. Yapılan çalışma sonrasında Tahtoba köyünde izinsiz olarak ekimi yapılan 114 kök haşhaş ele geçirildi. Ele geçirilen haşhaş bitkisi, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edilirken, yakalanan şüpheli şahsın jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:36
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