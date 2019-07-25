Tokat’ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Tokat’ta 280 kişilik ilk hacı kafilesi şehir terminalinde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Tokat Belediyesi Şehir Terminalinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. Duygusal anların yaşandığı programda konuşma yapan Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Haccın uzun bir yolculuk olduğunu ibadetin zirvesi olduğunu belirterek, “Rabbimizin 5 esasından birisi olan Hac ibadeti rabbimize bir yolculuktur. Her yıl rabbim insanlar arasından belli kişileri seçerek kendi beytinde kabe-i muazamasınde, mekke-i mükerremede insanları temizler arındırır tekrar ait olduğu topluma geri döndürür” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Hacı adaylarına duygularını dile getirerek, “Ne güzel böyle 5 farzdan birisi olan Hac farizasını yerine getirmeyi rabbimiz nasip ettiği için. Bu yola düşmek bunu gerçekleştirmek için atılan büyük bir adım. İnanıyorum ki orada o güzelliklerde tertemiz bir şekilde Hac farizasını yerine getirip yeniden vatanınıza topraklarınıza geri dönersiniz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Yakınlarına sarılan Hacı adayları duygusal anların yanı sıra hac vazifelerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşadı Yolcu otobüsleri ile yola çıkan hacı adayları Sivas Havaalanında ihram giyerek kutsal topraklara havayolu ile gidecek.