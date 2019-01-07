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Tokat'ta eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullarda da eğitime bir gün ara verildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 02:59
Tokat'ta eğitime kar engeli

TOKAT (AA) - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 02:59
  1. kar tatili
  2. kar yağışı
  3. Tokat

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