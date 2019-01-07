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Tokat'ta eğitime kar engeli

Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:46
Tokat'ta eğitime kar engeli

TOKAT (AA) - Kar yağışı dolayısıyla Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:46
  1. kar yağışı
  2. Okul Tatili
  3. Reşadiye
  4. Tokat

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