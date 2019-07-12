Tokat’ta, demokrasi şehitleri anısına fidan dikildi

Tokat’ta 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü programı kapsamında demokrasi şehitleri anısına fidan dikildi.

Tokat’ta, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri hatıra ormanında fidan dikimi yapıldı. 15 Temmuz şehitleri anısına 300 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı açıklamalarda bulundu. Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, “15 Temmuzda FETÖ hain darbesine karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz ve milletimiz çiftçisinden, köylüsüne birlik beraberlik içinde olmuştur. Milletimiz ve insanlarımız milletimizin yükselmesine, milli iradeye karşı darbe yapmak isteyen FETÖ’cü hainleri canları pahasına durdurdu. 15 Temmuz günü devletim ve milletim diyen insanlarımızı rahmetle anmak, canını siper edip devleti ve milleti uğruna şehit ve gazi olan insanlarımıza minnettarlığımızı dile getirmek için bir araya geldik. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, devletimiz ve milletimiz için canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi anmak için fidanlarımızı dikeceğiz. Bu ağacımıza da 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir hatırası için dikeceğiz. Devlet ve milletimizin birliği için her alanda mücadele eden başta şehitlerimiz olmak üzere herkesi şükranla anıyorum.” dedi.