Tokat’ta çocuklar "Kanka Polisle” biraraya geldi

Tokat’ın Artova ilçesinde Huzur-Güven Projesi kapsamında "Kanka Polisle Piknikteyiz" etkinliği düzenlendi.

Artova ilçe Emniyet Amirliği; Emniyet Teşkilatı ve çocuklar arasında etkileşimi güçlendirmek amacıyla Artova Kent Ormanı’nda Çocuk Şenliği ve Piknik programı düzenledi.

Artova Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Adoçim Çimento Fabrikası’nın destekleriyle ilçede eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda çocuklar hem trafik kurallarını öğrendiler hem de gönüllerince eğlenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Huzur-Güven projesi kapsamındaki etkinlikte "Kanka Polis" çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak, onlara kanka polis temalı şapka, çeşitli oyuncak ve eğitici materyaller hediye etti.

Düzenlenen etkinlikte ilgili olarak bir açıklama yapan İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Fatih Kaptan; “İlçemize ilk kez gelen kanka polisle çocukları bir araya getirdik. Oldukça güzel bir program oldu. Çocuklar Kanka Polisi çok sevdi ve her birinin yüzünden gülücükler eksik olmadı. Bizler için de önemli olan husus budur zaten. Projemize destek veren Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Adoçim yönetimine, bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Artova Kaymakamı Mustafa Karali, Belediye Başkan Vekili Çıtak Çıtak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salih Turalı, Artova adliyesinden hakim ve savcılar, ilçe protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.