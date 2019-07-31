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Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi

Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan Evlilik Okulu Projesi kapsamında isteyen çiftlere mutlu evliliğin ip uçları anlatılıyor- Eğitime işitme engelli çift de katıldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Evlilik Okulu Projesi kapsamında nişanlı ve yeni evli çiftlere eğitim veriliyor.

Valilik öncülüğünde başlatılan projeye, Tokat Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube Başkanlığı destek veriyor.

Tokat Belediyesi Karşıyaka Mahalle Konağı'nda başlayan ve haftanın iki günü verilen eğitimlere onar çift katılıyor.

Çiftlere, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden görevlendirilen uzmanlar tarafından aile olmanın psikolojik temelleri, evlilikte bütçe yönetimi, evlikte iletişim ve problem çözme, evlilik öncesi ve sonrası aile, akraba ilişkileri, empati, öfke kontrolü, üreme sağlığı, gebe beslenmesi, çocuk sağlığı ve beslenmesi, İslami açıdan eşlerin birbirine karşı hak ve sorumlulukları, Hz. Muhammed'in eşlerine karşı örnek tutumları konusunda eğitimler veriliyor.

Eğitimlere, işitme engelli çift Merve (30) ve Güven Köksal (27) da katılıyor. Çifte işaret diliyle bilgi aktarılıyor.

Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube Başkanı Şaban Ceylan, eğitimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Tokat'ta 2018 yılı itibarıyla 4 bin 6 çiftimiz evlenmiş. Bunlardan 760 çiftimiz de boşanmış. Tokat şehrimiz boşanmalarda Türkiye ortalamasının üzerinde." dedi.

Çiftler ise eğitimlere katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
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