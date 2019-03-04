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Tokat’ta,“Çevre Koruma Eğitimle Başlar Eğitim Kendinle Başlar” projesi

Tokat’ta, “Çevre Koruma Eğitimle Başlar Eğitim Kendinle Başlar” projesi kapsamında bin kadına çevre bilinci eğitimi verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:32
Tokat’ta,“Çevre Koruma Eğitimle Başlar Eğitim Kendinle Başlar” projesi

Tokat’ta, “Çevre Koruma Eğitimle Başlar Eğitim Kendinle Başlar” projesi kapsamında bin kadına çevre bilinci eğitimi verildi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünce yürütülen “Çevre Koruma Eğitimle Başlar Eğitim Kendinle Başlar” projesine katılan kadınlara katılım belgeleri takdim edildi.


Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yasemin İspirli Gökrem çevre sorunlarının çözümünde en temel gerekliliğin eğitim olduğunu, eğitimin ise toplumda kilit noktası kadınlara verilmesi ile hedefe daha kolay ulaşılacağını kaydetti. Kadınların çevre konusunda bilinçlendirilmeleri oldukça önemli olduğunu ifade eden İspirli, “Kadınınfarkındalığının artırılması ile toplumun her kesimine ulaşılabileceği düşünülmüştür. “BM 4.KadınKonferansındatoplumsalcinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi amacıyla belirlenen yol haritasındaki 12 kritik sorun alanından biri kadın ve çevre olarak belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında projenin oldukçaönemli bir yere sahip olduğunudüşünüyorum. ”dedi.


Eğitimler ile değişik sosyal çevrede bulunan birçok kadına ulaşılmış olduğunu ifade eden İspirli, “Eğitimlerde öncelikle israfın önlenmesi; doğal kaynakların doğru biçimde kullanımı, bilinçli alışveriş, bilinçli tüketim, su ve enerji tasarrufu, atık geri kazanımı ve eko etiket, sıfır atık projesi konularına yer verilmekte hanımların bu konudaki soruları cevaplandırılmaktadır. Ayrıca eğitim verilen hanımlar ilimizde mevcut çevre ile ilgili tesisleregötürülerek; anlatılan bilgilerin yerinde görüp değerlendirmesi ve işlerliğinin artırılması sağlanmıştır. İl Müdürlüğümüzce uygulanan bu proje bakanlığımızın “sıfır atık projesi” çalışmalarının ilk adımı olmakla beraber, yapılan eğitimler ile her iki proje birbirini tamamlamakta ve etkinliği daha da artmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:32
  1. doğa

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