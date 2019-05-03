Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti. Balcı, "Bana gelen ilk bilgilere göre 2 ölü, 10 yaralımız var. Ekiplerimiz olay yerinde. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

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