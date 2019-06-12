0553 313 94 23

Tokat’ta çamurlu yolda 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yağmur yağışı sonucu yolda su birikintisi ve çamurla kaplanması nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde giden 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:15
Tokat’ta çamurlu yolda 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yağmur yağışı sonucu yolda su birikintisi ve çamurla kaplanması nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde giden 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat-Erbaa D-100 karayolu Değirmenli mevkiinde yağmur yağışı sonucu yolun su birikintisi ve çamurla kaplanması kazaya neden oldu. Amasya’nın Taşovailçesinden Tokat’ın Erbaa ilçesi istikametine seyir halinde olan A.Ç.idaresindeki 52 DZ 554 plaka kamyonet Değirmenli mevkiinde O. A. (42) idaresindeki 60 EZ 634 plakalı otomobile arkadan çarptı. D.Y. (23) idaresindeki 06 Z 0113 plakalı otomobilde duramayarak önündeki kaza yapan araca çarptı. Kazada araç sürücüleri O.A ile D.Y, araçta yolcu olarak bulunan M.A(20), M.G (25) yaralandı. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, yolda temizlik çalışması yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 8 yaralı
    1. Libya'da Hafter güçlerinden hava..
    2. Elektrik akımına kapılan hamile kadın..
    3. Ankara’da “Rusya Günü” resepsiyonu
    4. Rus medyası: Türkiye ve Rusya'nın..
    5. Türkiye'den Burkina Faso'daki terör..
    6. Sudan İngiltere'nin Hartum..
    7. Adıyaman'da otomobil ile traktör..
    8. Fransa Başbakanı Philippe güvenoyu aldı
    9. Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma..
    10. AK Parti Grup Toplantısı
    11. Adıyaman’da iki farklı kazada 10 kişi..
    12. AK Parti Grup Toplantısı
    13. Kuşadası Körfezi’nde 22’si çocuk 54..
    14. Aydın İl Turizm Koordinasyon..
    15. Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8..
    16. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    17. 10 saniyede 10 bin TL’lik telefon..
    18. Froome kaza yaptı
    19. Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5..
    20. Kırıkkale’de trafik kazası: 6 yaralı
    21. Düğünde maganda kurşunuyla başından..
    22. Tokat’ta çamurlu yolda 3 araç..
    23. Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye S-400..
    25. Lübnan-İsrail sınır sorunu için çözüm..
    26. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan..
    27. AK Parti Grup Toplantısı
    28. İnönü Üniversitesinin "karaciğer..
    29. Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla..
    30. Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş