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Tokat’ta buğday tarlasında korkutan yangın

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir buğday tarlasında yaşanılan yangında 10 dönümlük alan küle döndü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
Tokat’ta buğday tarlasında korkutan yangın

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir buğday tarlasında yaşanılan yangında 10 dönümlük alan küle döndü.


Niksar’a bağlı Akpınar Mahallesi Pınariçi Mevki’inde bir buğday tarlasında yaşanılan yangında 10 dönümlük alan küle dönerken, toplanmış vaziyette bulunan yaklaşık 3.5 ton ekili buğday yandı.


Edinilen bilgilere göre, Akpınar Mahallesi Pınariçi Mevki’inde tarlada çalışan iş makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tarlayı tamamen sararken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın çevrede bulunan ev ve ahırlara ulaşmadan söndürüldü.


Meydana gelen yangında 20 dönümlük ekili alan küle dönerken, yaklaşık 3.5 ton da buğday yandı.


Konuyla ilgili polis inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
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