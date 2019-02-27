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Tokat’ta “Bir Şiir, Bir Nefes” yarışması

Tokat’ta, gençler arasında yapılan şiir okuma yarışmasında il birincileri seçildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:59
Tokat’ta “Bir Şiir, Bir Nefes” yarışması

Tokat’ta, gençler arasında yapılan şiir okuma yarışmasında il birincileri seçildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Bir Şiir, Bir Nefes” diyerek gençler arası başlatmış olduğu şiir okuma yarışmasının Tokat il finali seçmeleri Gençlik Merkezi Salonunda yapıldı. 14- 17 yaş bayan kategorisinde Plevne Anadolu Lisesi öğrencisi İclal Hatun Şahin, 14 - 17 yaş bay kategorisinde Erbaa Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Güreldi, 18 - 25 yaş bayan kategorisinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Yaren Giden, 18 - 25 yaş bay kategorisinde Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulkadir Karabağ birinci oldu. İl finalinde birinci olan öğrenciler 09 Nisan 2019 tarihinde Samsun’da yapılacak olan bölge finalinde Tokat’ı temsil edecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:59
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