Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bir kişiyi bıçakla öldüren, ayrı yaşadığı eşini ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:33
TOKAT (AA) - Tokat'ta bir kişiyi bıçakla öldüren, eşini ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde M.K, bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K. ve arkadaşı Mahmut Baran ile karşılaştı.
M.K, tartıştığı eşi A.K. ile Baran'ı bıçakladı.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, yaşamını yitirdi, A.K'nin tedavisi ise sürüyor.
M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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