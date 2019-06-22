0553 313 94 23

Tokat’ta bağcılığa önemli destek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde çiftçilere 10 bin asma bağ fidanı dağıtıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:36
Tokat’ta bağcılığa önemli destek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde çiftçilere 10 bin asma bağ fidanı dağıtıldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 9.’su düzenlenen asma bağ fidanı dağıtımı törenle yapıldı. 8 bin adet narince, bin adet kuş üzümü ve bin adet ise bölgesel ve ulusal sofralık üzüm çeşitleri olmak üzere 10 bin adet tüplü asma fidanının üreticilere dağıtıldığı törende konuşma yapan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın asma bağ alanı yaklaşık 15 bin dönüm olduğunu ifade ederek, “Çiftçiye desteği verip, asma dikimini bitirmemiz lazım. İnşallah yapacağımıza inanıyorum ben. Tokat asması bir numara. Hedefimiz Tokat’ı tarımının parlayan yıldızı yapmak. Çiftçimizi zenginleştirmemiz lazım. Çiftçiye, tarıma, toprağa dost olmamız lazım” dedi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise bağ yaprağı denilince Tokat’ın akıllara geldiğine dikkat çekerek, “Üniversite olarak bölgenin en önemli tarım dallarından birisi olan bağcılık konusunda kapsamlı çalışmalar üniversitemiz tarafından yürütülmektedir. 2011’den beri hizmet veren asma fidanı ünitemizde yürütülen proje kapsamında 10 bin adet asma fidanı üreticilerimize dağıtılacaktır. Üniversite olarak ilimizde üretimin ve kalitenin artması için her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya şampiyonu Fransız judocu Riner’e Kilis’te
    1. Dünya şampiyonu Fransız judocu Riner’e..
    2. Davul-zurna düğünlerin vazgeçilmezi
    3. YKS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    4. Mahkemede son sözü soruldu! Hain yaver..
    5. Podolski, Galatasaray'ın şampiyonluk..
    6. Abdulkadir Aksu’dan, Binali Yıldırım’a..
    7. Gaziantep Üniversitesi’nde 8 bin 750..
    8. Konya'da bir villa inşaatına yapılan..
    9. Ayakları kırılan köpek Van’a sevk..
    10. Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği
    11. Yeni Foça’da gece pazarına yoğun ilgi
    12. İran'dan ABD'ye açık tehdit! "Sert..
    13. Şanlıurfa’ merkezli dev dolandırıcılık..
    14. Şekersiz diyet çikolata yapımı | Diyet..
    15. Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor
    16. Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
    17. Otomobil takla attı: 16 yaşındaki genç..
    18. Binali Yıldırım Sivaslı iş..
    19. "Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak
    20. Kişisel sağlık verileri koruma..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!