Tokat’ta, “Aile Okulu” eğitimi

Tokat’ın Turhal ilçesinde “Aile Okulu” eğitim programını tamamlayan 178 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Turhal İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen Aile Okulu programının sona ermesi dolayısıyla Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törende konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, insanın ilk ve en hayırlı okulunun aile olduğunu kaydetti. Toplumun temel taşı olan ailenin önemine değinen Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, "Eğitim programı süresince faydalı bilgileriyle sizleri aydınlatan, sizlere bir nevi eğitim veren katılımcılarımızı ve konuşmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından aile okulu eğitim programını tamamlayan 178 kursiyere belgeleri verildi.

Törene, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.