Tokat’ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Tokat’ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Almus İlçesine bağlı Akarçay köyünde Murat Aydoğan’a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. İstanbul’dan köyüne kısa süreli olarak geldiği öğrenilen Aydoğan, saat 04.30 sıralarında dumandan etkilenerek uykudan uyanarak evden çıkmayı başardı. Aydoğan’ın ihbarı üzerine olay yerine Almus Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülebildi. Maddi hasarla atlatılan yangında AFAD ekipleri de çalışma yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.