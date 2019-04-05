Tokat’ta 7 kurumun projesine destek Tokat’ta 7 kurum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından(OKA) destek almaya hak kazandı.

Tokat’ta 7 kurum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından(OKA) destek almaya hak kazandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının(OKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ocak-Şubat aylarını kapsayan birinci dönemde proje desteği alacak kurumlar belirlendi. Tokat İl Müftülüğü, “Çalışanlarımız İletişim Becerilerini Geliştiriyor”, Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, “TS ISO EN/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”, Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Değer Eğitiminde ÇEKOM ve ÇES Personelinin Yeterliklerinin Artırılması”, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, “Ballıca Mağarası’nın Tedavi Merkezi Olarak Değerlendirilmesi”, Tokat Merkez Mehmet Akif Görme Engelliler Ortaokulu, “Özel Eğitimde Montessori Eğitimi”, Zile Ticaret ve Sanayi Odası, “Zile Antik Roma Beji Mermeri Sektör ve Hedef Pazar Analizi & Dış Ticaret Atölyesi”, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, “Güneş Enerji Sistemi” başlıklı projelerin sözleşmeleri imzalandı. OKA Tokat Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirilen imza törenlerine Tokat YDO İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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